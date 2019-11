CAN 2021 (Gr J, 1re journée) Tunisie/Libye (4-1) : Les déclarations

Mondher Kebair (Sélectionneur Tunisie) : “Nous nous sommes préparés pour faire une bonne entame des éliminatoires de la CAN 2021 et surtout essayé d’envoyer un message positif pour nous-mêmes et en même temps mettre en garde nos adversaires sur le bon état de forme de la sélection tunisienne. Quand on joue sur notre terrain, il faut qu’on impose notre jeu et notre domination notamment au niveau de la récupération et des occasions créées.

Globalement, il y a beaucoup de points positifs à retenir avec surtout un important volume de jeu créé. Il est vrai que le match paraissait difficile sur le plan mental eu égard aux récentes confrontations entre les deux sélections et qui étaient pour le moins disputées”.

Akrem Helali (Entraîneur-adjoint Libye) : “Nous étions conscients de la difficulté du match et nous avons travaillé sur cette base. Nos joueurs étaient prévenus dès le début sur les points forts de la Tunisie, à savoir; les balles arrêtées et les ballons en profondeur. Deux fautes de placement nous ont coûté deux buts.

A la mi-temps, le sélectionneur avait prévenu ses joueurs du fait que les Tunisiens sont plus forts physiquement et qu’il fallait essayer de jouer les contres. Après avoir réduit le score l’équipe a repris de la confiance et commencé à poser son jeu mais la cohésion manquait au groupe”.

Wahbi Khazri (Attaquant Tunisie): “L’adversaire du jour n’était pas facile à jouer et on savait déjà que les premiers matches sont délicats à négocier et qu’il fallait se mettre dans le bain très vite. Nous avons fait une bonne entame de match et nous étions très appliqués en mettant en œuvre à la lettre les consignes du coach. Hormis le but encaissé, la prestation était aboutie et tout le monde s’est donné à fond”.

Aymen Abdennour (Défenseur Tunisie): “Trois points importants acquis ce soir aux dépens d’une assez bonne équipe libyenne qui possède des éléments avec de grandes qualités physiques et techniques. Pour notre part nous étions bien en place et je suis heureux d’avoir réintégré les rangs des Aigles de Carthage”.

Seifeddine Khaoui (Milieu de terrain Tunisie) : “On commence le parcours menant à la Can 2021 par une première victoire à domicile et je marque par la même occasion mon premier but en sélection. C’est bien motivant.

L’adversaire était bon et nous a posé certains problèmes par moments mais nous connaissons bien le sélectionneur libyen et nous sommes parvenus à contrer leurS manœuvres”.

Ilyes Skhiri (milieu de terrain Tunisie): “Nous avons terminé le match avec un bon score et c’était là le principal objectif qu’on s’était fixés. Grâce à la cohésion au sein du groupe, il y a eu des phases de jeu intéressantes durant lesquelles nous avons réussi à mettre à mal l’équipe adverse et à concrétiser notre domination par des buts. Toutefois, tout n’a pas été parfait lors de la prestation de ce soir et certains détails restent encore à régler”.