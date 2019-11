Tunisie : Echaab et le Courant démocrate présentent leurs candidats aux postes de président du parlement et ceux du premier et deuxième vice-présidents

Le mouvement Echaab et le parti Courant démocrate (Attayar) ont convenu de présenter la candidature de Ghazi Chaouachi (Attayar) pour la présidence du Parlement, et les députés Abderrazak Aouidet et Leila Haddad ((Echaab) aux postes de premier et deuxième vice-présidents, a indiqué mercredi Zouhaier Maghzaoui.

Au cours d’une conférence de presse tenue mercredi 13 novembre au Parlement en marge de la séance inaugurale de la législature 2019-2024, Maghzaoui a rappelé que le mouvement Ennahdha avait demandé aux deux partis de soutenir la candidature de Rached Ghannouchi à la présidence du Parlement, sans faire de concession pour ce qui concerne la formation du gouvernement.

De son côté, le député d’Attayar, Sofiene Makhloufi, a indiqué que le mouvement Ennahdha n’a pas invité son parti à des négociations sérieuses. Toutes les réunions ont été l’occasion d’évoquer des points généraux sans pour autant s’attaquer au vif du sujet, à savoir les profils du gouvernement, son président et son programme précis, a précisé le député.

Et d’assurer que le Courant démocrate ne fera pas partie d’un gouvernement auquel participe Qalb Tounes, même si la demande du parti d’obtenir les portefeuilles de l’Intérieur, de la Justice et de la réforme administrative sera satisfaite.

Pour sa part, le député Salem Labiadh (mouvement Echaab) a estimé que l a candidature de Ghazi Chaouachi, Abderrazak Aouidet et Leila Haddad s’inscrit dans le cadre de la politique menée par le bloc démocrate durant les cinq dernières années.

D’après lui, l’alliance entre Ennahdha et Qalb Tounes va aggraver l’échec connu durant les cinq dernières années fruit de l’alliance entre Ennahdha et Nidaa Tounes.