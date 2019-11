Tunisie : El Jamoussi plaide pour la mise en place d’une stratégie globale pour faire face aux menaces cybernétiques

Le ministre de la Défense nationale Mohamed Karim El Jamoussi a plaidé mardi pour la mise en place d’une stratégie globale pour faire face aux menaces cybernétiques qui pèsent sur le pays.

Ces menaces visent la souveraineté de l’Etat, les transactions financières et bancaires ainsi que les établissements et les données personnelles “, a-t-il expliqué à l’ouverture de la 37 édition de l’Institut de Défense nationale à Bortal Hayder sur le thème ” la souveraineté numérique et ses répercussions sur la sécurité nationale. ”

D’après El Jamoussi, cette stratégie vise à définir, le cadre, les objectifs et les moyens permettant de réaliser la sécurité cybernétique à court et à moyen termes sur la base de la constitution de 2014 et les accords et traités internationaux ratifiés en relation avec la sécurité nationale et les droits humains.

Une fois instaurée, cette stratégie permettra, si besoin est, de protéger l’infrastructure et les systèmes informatiques et de communication, renforcer la confiance numérique auprès des utilisateurs et baliser la voie à de nouvelles industries nationale dans le domaine cybernétique, a-t-il affirmé.

Pour lui, la nouvelle stratégie sera adaptée aux législations internationales dans le domaine et devra protéger l’espace cybernétique de toutes sortes de menaces (piratage, intrusions..).

Ont pris part aux travaux de cette rencontre, les membres du Conseil supérieur des armées, les hauts cadres du ministère et les apprenants parmi les militaires et les civils, représentant les organismes publics compétents.