Tunisie : Mohamed Elaggouni présente son application Hezni (interview)

Mohamed Elaggouni concepteur de l’application Hezni a accordé une interview à DirectInfo pour présenter son projet qui vise à faciliter les déplacements à travers le réseau de la TransTu.

Il nous explique les étapes, simples et faciles, pour les touristes et les étudiants qui vivent loin de la capitale afin de leur faciliter les déplacements et leur faire gagner un temps considérable pour trouver leur chemin.

Qui est Mohamed Elaggouni ?

Mohamed Elaggouni est un ingénieur tunisien résident en France depuis plus de 10 ans, et père d’une fillette d’un an. J’ai fait la grande partie de mes études en Tunisie au sein de l’école publique, mes études secondaires étaient au lycée pilote de Gafsa et puis l’Institut Préparatoire à Sidi Bou Saïd (IPEST). Finalement j’étais admis à une école d’ingénierie en France où j’ai entamé mes études de fin de cycle à Toulouse au sein de l’école d’ingénierie ENSEEIHT. Une fois le diplôme d’ingénieur de Télécom et Réseaux décroché, j’ai obtenu un master en finance de marché au sein de l’école Arts et Métiers ParisTech, ce qui m’a permis de commencer une carrière d’informatique appliquée à la finance dans la banques d’investissement où je développais des applications et des logiciels de finance et de trading.

Comment avez-vous eu l’idée de créer l’application Hezni ?

En vivant et travaillant à Paris, j’étais amené à me déplacer assez souvent dans une ville qui a un réseau de transport prolifique, complexe et multimodal. La RATP qui est l’équivalent de Transtu à Paris mettait au service des usagers une application mobile qui leur permettait de trouver leurs itinéraires, les correspondances nécessaires dans les grandes gares et les informer de l’état du réseau en temps réel et les alerter en cas de perturbations.

L’idée est née de mon utilisation quotidienne de cette application et le constat de l’aide importante que cette appli apportait aux parisiens. Ce qui me confortait dans mon idée c’est que la Transtu aussi gérait pratiquement le même type de réseau : des bus, des trams, des métros et des lignes ferrées électrifiées. Le seul obstacle était le manque de données exploitable numériquement sur le réseau Transtu.

Combien de temps cela vous a pris pour la conception de l’application ?

L’idée marinait depuis quelques années, après des tentatives de prise de contact infructueuse avec Transtu. Le point de départ du développement était quand j’ai découvert des documents sur le réseau de la Transtu sur le site gouvernemental data.transport.tn vers début 2019.

Les données n’étaient pas complètes mais suffisantes pour se lancer dans la construction du réseau, il fallait trouver les arrêts par ligne de bus par exemple, quelques amis m’envoyaient des images d’itinéraires qu’ils prenaient sur les arrêts de bus.

La grande partie de la période de conception était dédiée à la collecte et organisation des données, s’ensuit une période de réalisation et de développement et de tests qui commençait vers Mai 2019 et prenaient trois mois.

L’infrastructure que j’ai mise en place a permis de créer une base de données concernant les moyens de transport (bus, train, métro, tram), les coordonnées géographiques, les lignes et les correspondances. Cette base de données peut être source de données pour d’autres acteurs de transport à Tunis.

Avez-vous rencontré des difficultés pour créer cette application ?

La grande difficulté était la collecte de données fiables et pertinentes. Il faut aussi signaler que j’ai pas développé cette application en tant que activité principale mais comme un side project auto financé sur lequel je travaillais les soirs après le boulot et les weekends et donc ça nécessitait une organisation entre vie de famille, boulot et développement de Hezni.

Parlez-nous de votre application ? Comment fonctionne-t-elle ? Est-elle facile d’utilisation ?

J’ai voulu commencer par une version basique avec une fonctionnalité simple : si vous êtes à Tunis et vous voulez aller quelque part dans un autre coin de la ville, mettez l’adresse de départ et d’arrivée et Hezni vous proposera des différents itinéraires possibles en utilisant le réseau Transtu.

Vous pouvez choisir l’un d’eux et le voir en détails et sur la carte. Dans les détails l’utilisateur peut voir les différentes étapes, les changements ainsi que les chemins à pieds entre les adresses et les stations les plus proches.

L’application est très simple et ne demande pas beaucoup d’apprentissage. La version publiée est une première version qui n’offre pas beaucoup de fonctionnalités, elle est amenée à se développer et à évoluer surtout si les autres acteurs sont intéressés et acceptent de collaborer sur le projet.

Hezni ambitionne pour devenir la référence de mobilité à Tunis

Les applications de navigation et de mobilité prennent de l’importance de plus en plus dans un monde où les villes deviennent plus connectées mais plus difficiles à naviguer. Hezni a l’ambition de devenir la référence de mobilité à Tunis et d’inclure d’autres modalités de transport.

Elle peut être d’une grande aide pour les nouveaux arrivants à Tunis comme les étudiants qui arrivent d’autres villes de la Tunisie ou les touristes qui peuvent l’utiliser et sortir des circuits officiels de tourisme et découvrir Tunis loin des sentiers battus et les réseaux fermes.

J’aurai aimé que la Transtu soit plus ouverte envers les développeurs et les milieux des stratups. Je leur lance un appel pour que la compagnie rende accessible les données concernant le réseau et surtout le temps réel pour les horaires et les perturbations (je sais que la Transtu a une source de données mise à jour qui donne les horaires des bus).

Je lance un appel aussi à toute autre compagnie de transport publique ou privée (par exemple TCV) pour fournir leurs réseaux et que Hezni puisse les inclure dans la recherche.