Les trésors patrimoniaux de l’Ariana déployés à la Cité de la Culture

La région de l’Ariana a dévoilé, mercredi 06 novembre 2019, ses trésors patrimoniaux les plus précieux dans les espaces de la Cité de la culture à Tunis.

Cette manifestation, ouverte en présence de Mohamed Zine Elabidine, ministre des Affaires culturelles, est organisée dans le cadre du programme stratégique “Les journées des régions: les Cités des Arts à la Cité de la Culture”, programmé initié par le ministère des Affaires culturelles, en vue de donner plus de visibilité aux richesses patrimoniales nationales, valoriser les expressions culturelles régionales et faire profiter toutes les régions de cet espace majestueux.

L’Ariana a célébré dans le faste et la fierté la grande diversité de ses traditions et son patrimoine dont les racines sont ancrées dans la profondeur de son histoire toujours glorieuse. Ville florale par excellence, l’Ariana l’a toujours été et l’est encore. Et c’est avec un bonheur inégalé qu’elle a réitéré à cette occasion ce statut privilégié de ville des roses, un statut qui lui confère de la noblesse et du raffinement.

A l’entrée de la Cité, par l’Avenue Mohamed V, un florilège de spectacles de danse traditionnelle a été offert par les cavaliers de Sidi Thabet et les musiciens de Kalâat el-Andalous. Ils ont interprété le meilleur de leur art équestre ou musical dans un élan émouvant de joie et de partage. Cette ville du Grand Tunis, a été présente avec toutes ses localités, dont Cité Ettadhamen et M’nihla, et ses jeunes issues des associations culturelles locales qui ont brillé par l’effervescence de leur génie créatif exprimé à travers des tableaux de danse moderne et traditionnelle.

Dans le hall central de la Cité, la région de l’Ariana a déployé ses immenses richesses à travers des expositions très fournies montant à voir la célébrissime broderie de Kalâat el-Andalous célèbre par ses coutumes andalouses et ses métiers traditionnels que ses habitants ont réussi à préserver de l’altération du temps toujours ravageur.

Les artisans ont démontré leur dextérité à l’instar des spécialistes de la transformation des herbes médicinales et aromatiques, les fabricants du savon traditionnel au parfum exquis à base de plantes, outre les expositions d’artisanat de l’UTICA, de Union nationale de la femme tunisienne, de la direction générale de l’Agriculture de Sidi Amor de Raoued, du Centre de l’intégration sociale de la Soukra… outre les exposition dédiées à la photographie, à l’art plastique et au tourisme.

A la Places des Théâtres, les associations musicales ont rivalisé de créativité et d’inspiration à travers des prestations musicales présentées par la Chorale de l’Association Raouafed Attakafa, la Maison de la Culture de Raoued, le club de danse de la maison de la culture de Mnihla et le club de musique de Kalâat el-Andalous avec Oussama Ben H’mida.

La clôture de la journée, un spectacle de grande facture artistique, intitulé Chichkhan, a été présenté au Théâtre des régions par Mohamed Ali Ben Cheikh, lauréat du Tanit d’or aux JMC 2019.

Les Cités des Arts à la Cité de la Culture est le prolongement du projet des “Cités des Arts”, initié il y a quelque temps dans la perspective de célébrer les atouts culturels de chaque région tunisienne en offrant à ses habitants, les jeunes en tête, toutes les opportunités nécessaires à la promotion de leur génie créateur et les espaces dont ils ont besoin pour exprimer leur talent.

Ce programme a mis en évidence les richesses patrimoniales matérielles et immatérielles de chacune de nos régions, tout en révélant les facettes méconnues de ce patrimoine inestimable.