Ligue 1 (2e journée/match en retard) : L’Espérance de Tunis bat le CA Bizertin 3-1

L’Espérance sportive de Tunis s’est imposée devant le Club athlétique bizertin par le score de 3-1, dans le cadre de la mise à jour de la deuxième journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, jeudi au stade d’El Menzah.

L’Espérance de Tunis a ouvert le score à la 28e par l’intermédiaire de Taha Yassine Khénissi avant que Boubacar Traoré n’égalise en faveur des cabistes à la reprise (52e).

Khénissi a redonné l’avantage à la 68e sur penalty aux sang et or qui ont finalement scellé le sort du match par un troisième but de Hamdou El Houni à la 83e.

A la faveur de cette victoire, l’Espérance se retrouve en tête du classement avec 15 points et deux matches en mois que ses poursuivants. Les protégés de Mouine Chaabani affronteront dimanche au Bardo le Stade Tunisien pour le compte de la 8e journée.

Les cabistes conservent, quant à eu, leur 9e rang au classement avec 7 points. Ils rencontreront dimanche sur la même pelouse le Club Africain.

Classement PTS J G N P Bp BC DIF

1 . Espérance ST 15 5 5 0 0 12 2 +10

-. US Monastir 15 7 4 3 0 9 4 +5

-. US Ben Guerdane 15 7 5 0 2 11 8 +1

-. CS Sfaxien 15 7 5 0 2 10 8 +1

5. Stade Tunisien 13 7 4 1 2 8 5 +3

6.Club Africain 12 7 6 0 1 12 1 +11

7. ES Sahel 10 5 3 1 1 6 3 +4

. CS Chebbien 10 7 3 1 3 8 8 0

9. CA Bizertin 7 7 2 1 4 8 14 -6

10. CS Hammam-Lif 5 7 1 2 4 7 12 -5

11. AS Soliman 4 6 1 1 4 7 10 -3

12. JS Kairouan 3 7 1 0 6 5 13 -8

13. ES Metlaoui 1 6 0 1 5 2 9 -7

. US Tataouine 1 7 0 1 6 1 9 -8.