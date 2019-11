Ligue 1 (7e journée) : Résultats des matches avancés

Résultats des matches avancés de la 7e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputés samedi :

Samedi 2 novembre

A El Alia :

CA Bizertin 1 Halim Darragi (26 sp)

S.Tunisien 4 Chiheb Zoghlami (36), Daysem Ben Nasr (48), Walid Hosni (58), Aymen Sfaxi (77)

A Kairouan :

JS Kairouan 1 Yassine Salhi (64 sp)

CS Chebba 3 Cedric Abogho (28), Serge Seko Atsou (47), Jilani Abdessalem (49)

Dimanche 3 novembre

A Soliman :

AS Soliman

CS Sfaxien

A Tataouine :

US Tataouine

C. Africain

A Mdhilla :

ES Metlaoui

US Monastir

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane

CS Hammam-lif

NB : Le match Espérance de Tunis-Etoile du Sahel sera fixé ultérieurement.

Classement PTS J G N P Bp BC DIF

1. US Monastir 14 6 4 2 0 7 2 +5

2. Stade Tunisien 13 7 4 1 2 8 5 +3

3. Espérance ST 12 4 4 0 0 9 1 +8

-. CS Sfaxien 12 6 4 0 2 8 7 +1

-. US Ben Guerdane 12 6 4 0 2 7 6 +1

6. CS Chebbien 10 6 3 1 2 7 6 +1

7.Club Africain 9 6 5 0 1 10 1 +9

8. ES Sahel 7 4 2 1 1 4 2 +2

-. CA Bizertin 7 6 2 1 3 7 11 -3

10. CS Hammam-Lif 5 6 1 2 3 5 8 -3

11. AS Soliman 4 5 1 1 3 6 8 -2

12. JS Kairouan 3 7 1 0 6 5 13 -8

13. US Tataouine 1 6 0 1 5 1 7 -6

14. ES Metlaoui 0 5 0 0 5 0 7 -7