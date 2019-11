Ligue 1 (7e journée) : Déplacement victorieux du S.Tunisien et du CS Chebba

Le Stade Tunisien a infligé au CA Bizertin une lourde défaite sur sa propre pelouse (4-1), tout comme le promu CS Chebba qui est allé battre la JS Kairouan (3-1), dans les deux matches avancés de la 7e journée de la Ligue 1 du football professionnel, disputés samedi.

Menés au score par les Bizertins dès la 26e minute suite à un but de Halim Darragi, les Stadistes ont vite réagi par Chiheb Zoghlami (36) avant de renverser la vapeur grâCe à trois réalisations signées Daysem Ben Nasr (48), Walid Hosni (58) et Aymen Sfaxi (77

Ce succès permet à l’équipe du Bardo de prendre provisoirement la deuxième place avec 13 points, à une longueur du leader monastirien qui se rend dimanche à Metlaoui, tandis que l’équipe locale partage la 8e position avec l’Etoile du Sahel avec 7 points chacune, en attendant le reste des rencontres.

De son côté, le CS Chebba, en déplacement à Kairouan, est venu à bout des Aghlabides grâce à Cedric Abogho (28), Serge Seko Atsou (47) et Jilani Abdessalem (49). L’équipe de la place réduisant le score à la 64e par Yassine Salhi sur penalty.

Les nouveaux promus qui en sont à leur troisième succès de la saison, se hissent à la 6e place du tableau avec 10 points, à deux longueurs du podium, leur adversaire du jour, incapable de gagner depuis la 2e journée, occupe la 12e position avec 4 points seulement et risque de se retrouver lanterne rouge, après les matches de dimanche qui seront amputés du clasico de la journée opposant l’Espérance de Tunis à l’Etoile du Sahel.

Samedi 2 novembre

A El Alia :

CA Bizertin – S.Tunisien 1-4

A Kairouan :

JS Kairouan – CS Chebba 1-3

Dimanche 3 novembre

A Soliman :

AS Soliman – CS Sfaxien

A Tataouine :

US Tataouine – C. Africain

A Mdhilla :

ES Metlaoui – US Monastir

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane – CS Hammam-lif

NB : Le match Espérance de Tunis-Etoile du Sahel sera fixé ultérieurement.

Classement PTS J G N P Bp BC DIF

1. US Monastir 14 6 4 2 0 7 2 +5

2. Stade Tunisien 13 7 4 1 2 8 5 +3

3. Espérance ST 12 4 4 0 0 9 1 +8

-. CS Sfaxien 12 6 4 0 2 8 7 +1

-. US Ben Guerdane 12 6 4 0 2 7 6 +1

6. CS Chebba 10 6 3 1 2 7 6 +1

7.Club Africain 9 6 5 0 1 10 1 +9

8. ES Sahel 7 4 2 1 1 4 2 +2

-. CA Bizertin 7 6 2 1 3 7 11 -3

10. CS Hammam-Lif 5 6 1 2 3 5 8 -3

11. AS Soliman 4 5 1 1 3 6 8 -2

12. JS Kairouan 3 7 1 0 6 5 13 -8

13. US Tataouine 1 6 0 1 5 1 7 -6

14. ES Metlaoui 0 5 0 0 5 0 7 -7