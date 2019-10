Les 5 fonctions d’affichage les plus dynamiques du Galaxy Note10

Conçues pour apporter passion et puissance créatrice dans la vie des utilisateurs, les appareils Galaxy Note10 et Note10+ regorgent de fonctionnalités d’écran innovantes. Donnant aux utilisateurs le pouvoir de travailler et de jouer avec plus de liberté que jamais, tout est possible avec l’affichage dynamique du Galaxy Note10+, décrit par DisplayMate comme étant l’écran pour smartphone le plus novateur et le plus performant jamais testé en laboratoire.

Pour vous aider à comprendre pourquoi la série Note 10 est la meilleure de sa catégorie, voici cinq des fonctionnalités d’affichage les plus intéressantes de la gamme.

Puissant et puissant – Pour la première fois de son histoire, la dernière version de la populaire série Note est disponible en deux tailles : puissante et puissante. Avec l’affichage Cinematic Infinity de 6,3 pouces intégré à la Note la plus compacte à ce jour, ou le Note10 +, qui présente le plus grand écran Note jamais conçu avec un écran Cinematic Infinity de 6,8 pouces, les utilisateurs peuvent choisir la taille qui leur convient le mieux.

Cinematic Infinity-O Display – Le Dynamic AMOLED primé du Note10 est brillant dans toutes les conditions d’éclairage. Grâce à l’écran AMOLED doté de la certification HDR10 + et aux fonctions de mappage de tons dynamiques, les utilisateurs peuvent profiter d’un contraste amélioré et d’une plage de couleurs plus étendue offrant une expérience d’affichage immersive à tout moment.

Écrivez à l’écran quand vous en avez besoin – L’écriture à l’écran à l’aide du tout nouveau stylet S Pen rend la prise de notes extrêmement puissante sur le Note10. Grâce à la fonction de mémo écran, les utilisateurs peuvent prendre des notes et dessiner à l’écran chaque fois que l’inspiration vous parvient sans avoir à ouvrir une application spécifique. De plus, les notes manuscrites dans Samsung Notes peuvent être converties en texte numérique pour une édition et un partage simples, puis exportées vers des formats courants.

Écran bord à bord – Avec un affichage bord à bord presque sans lunette, l’attention portée aux détails du Note10 offre un appareil plus beau et une expérience d’affichage plus immersive.

De plus, l’affichage cinématique Infinity immersif, bord à bord, ne comporte qu’une petite découpe centrée pour la caméra frontale, occupant le moins de place possible pour que les utilisateurs disposent de plus d’écran.