Tunisie : Haythem Beltaief révèle les causes du limogeage de Jhinaoui

Le Consul de Tunisie à Malte, Mohamed Haythem Beltaief, a mentionné des dossiers liés à des soupçons de corruption financière au sein de l’ambassade de Tunisie à Malte.

Il s’agit de soupçons sur le partage et la divulgation d’informations et de documents officiels et confidentiels de l’Etat tunisien à des parties étrangères. Il existe aussi des soupçons de détournement de fonds et de falsification de documents confidentiels, rapporte Mosaïque Fm.

Selon la même source, le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui a été alerté de ces dépassements sans qu’il y ait une décision ou une réaction de sa part.

Toujours selon la même source, Jhinaoui aurait été limogé par le chef du gouvernement pour avoir essayé de camoufler cette affaire qui serait liée à des amis.

Affaire à suivre.