Tunisie – Gabès : Corniche Rose pour la sensibilisation au dépistage du cancer du sein

Une manifestation sportive et de sensibilisation au dépistage du cancer du sein a été organisée dimanche à Gabès.

Organisée dans le cadre des activités de l’Octobre rose, cette manifestation qui se tient sous le signe de la “Corniche Rose” a été marquée par la participation d’un grand nombre de femmes et de jeunes filles.

L’évènement est organisé à l’initiative de la cellule sportive féminine du Commissariat régional de la jeunesse et des sports à Gabès, en coordination avec l’Office national de la famille et de la population (ONFP), l’Association de promotion du secteur de la santé à Gannouche, la maison de la jeunesse de cette ville et l’Association d’aide aux malades du cancer.

La Corniche Rose a comporté plusieurs activités dont une marche sportive, une séance de sensibilisation au dépistage clinique du cancer du sein une fois par an et à l’adoption d’un mode de vie sain et actif à travers la pratique d’une activité sportive et un régime alimentaire équilibré.

L’accent a été mis également sur l’importance d’éviter la pression psychologique et la dépendance au tabac.

La manifestation comporte aussi une séance de dépistage du cancer du sein au cours de laquelle des données ont été présentées sur les moyens de prévenir cette maladie.