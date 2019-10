Tunisie : Démarrage de la phase exécutive du programme “Essaha Aziza”

Le ministère de la Santé a entamé la phase d’exécution du programme “Essaha aziza” (La santé est précieuse) dans trois gouvernorats de la région du nord-ouest: Jendouba, Seliana et Kef, les 21, 24 et 25 octobre courant, parmi les 13 gouvernorats concernés par le programme.

Ce programme qui avait démarré depuis septembre 2017 et se poursuivra jusqu’au mois de septembre 2023, vise à améliorer les services de santé fournis aux citoyens résidant à l’intérieur du pays et les quartiers populaires dans 13 gouvernorats, a indiqué le ministère de la Santé, sur sa page Facebook officielle.

Le coût total du projet est estimé à 20 millions d’euros (63 millions de dinars), financé par l’Union Européenne (UE) sous forme de don qui sera alloué au soutien de la première ligne du système sanitaire regroupant les hôpitaux locaux, les dispensaires, les centres de santé de base et les centres intermédiaires, et ce, à travers l’intensification de la formation au profit des cadres médicaux et paramédicaux, et par la numérisation des services sanitaires. Ces fonds seront également consacrés à l’acquisition des équipements médicaux nécessaires ainsi qu’au dossier de la gouvernance et de la lutte contre la corruption.

Le programme concerne les 13 gouvernorats de Tunis, La Manouba, Ben Arous, Ariana, Jendouba, Kef, Siliana, Gafsa, Kasserine, Sidi Bouzid, Médenine, Gabes et de Kebili”.