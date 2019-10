Depuis 2015, les JCC dans les prisons : l’expérience se renouvelle avec l’OMCT

Depuis 2015, l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) s’associe avec les Journées Cinématographiques de Carthage et la direction générale des prisons et de la rééducation (DGPR) pour faire des lieux de privation de liberté un espace où les esprits sont libres de voyager à travers la projection des films.

Des films de la compétition officielle sont prévus à raison de sept projections dans six prisons et un centre de rééducation pour mineurs du 27 octobre au 2 novembre 2019. Les équipes de films, réalisateurs et acteurs ainsi que les invités d’honneur du festival auront l’occasion d’engager des débats avec les détenus dans les établissements pénitentiaires des gouvernorats de la Manouba, Zaghouan, Bizerte et Kasserine.

Par cette initiative, l’Omct vise à contribuer à la réinsertion des détenu-e-s en ouvrant les prisons au domaine culturel partant de la conviction que la privation de liberté ne doit pas priver les détenus de leurs droits y compris de l’accès à la culture. Il s’agit également de permettre aux détenu-e-s de s’évader, l’espace d’une projection, de leur monde carcéral et de vivre un moment de détente et de décompression, et ce, dans leur intérêt et dans celui de l’administration pénitentiaire. Autre objectif consiste à transformer la prison en un espace d’échange culturel. Outre les projections, les détenus qui sont avant tout des citoyens privés de liberté, pourront participer au festival des JCC et débattre avec les réalisateurs et ou les acteurs des films en compétition.

Le programme des projections se déroulera selon le calendrier suivant :

JCC 2019 dans les prisons :

– Dimanche 27 octobre 2019 : “Les épouvantails” de Nouri Bouzid (Tunisie -2019) feront l’ouverture des JCC dans les prisons 2019 à la prison civile de Mornaguia à 14h00

– Lundi 28 octobre : projection du film “Fathallah TV” (Tunisie -2019) à la prison civile de Borj Erroumi Bizerte à 11h00

– Mardi 29 octobre : projection de “Sur la transversale” de Sami Tlili (Tunisie -2019) à la prison civile de Saouaf (Zaghouan) à 13h00

– Mercredi 30 octobre : projection de “Good Morning ” de Behij Hojeij (Liban-2018) à la prison civile de Kasserine à 13h30.

– Jeudi 31 octobre : projection de deux films de la réalisatrice libanaise Cynthia Sawma “Mabrouk “(Liban, 2015) et ‘’Habib ‘’ (Egypte-2019) au Centre de réinsertion et de rééducation des mineurs délinquants de Sidi El Hani à 18h00

– Vendredi 01 novembre 2019 : projection de ‘’When we are Born’’ de Tamer Ezzat (Egypte-2019) à la prison civile de Messadine à Sousse à 13h00

– Samedi 02 Novembre 2019 : Clap de fin pour les JCC dans les prisons 2019 avec la projection du film ‘’Fataria’’ de Walid Ettayaa (Tunisie 2019) à la prison civile de Manouba à partir de 10h00.