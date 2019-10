Le ministère des affaires sociales ouvre une enquête sur la situation des enfants du Centre de protection sociale de Tunis

Le ministère des Affaires sociales a ouvert une enquête sur les “supposés dépassements” constatés au Centre de protection sociale des enfants à Zahrouni (Tunis) évoqués dans l’émission télévisée “les quatre vérités” diffusée par la chaîne privée “Al Hiwar Etounsi.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, le ministère s’est dit prêt à rencontrer les représentants des médias pour leur communiquer les conclusions auxquels aboutira l’enquête.

“Le ministère déploiera tous les efforts nécessaires pour traiter les difficultés que peuvent rencontrer les enfants menacés et sans soutien et ce en coordination avec toutes les structures gouvernementales concernées et en coopération avec les organisations de défense des droits de l’homme et les associations œuvrant dans le domaine social, dans l’intérêt supérieur de l’enfant”, lit-on de même source.

L’émission “Les quatre vérités” du 18 octobre 2019 a évoqué la situation des enfants du centre de protection sociale créée en 2007. Les enfants interviewés ont parlé des abus commis par certains enfants du centre ainsi que des mauvais traitements dont ils sont victimes (privation de nourriture, châtiments corporels, harcèlement sexuel, viols).