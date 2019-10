Les arts plastiques en Tunisie : Les universitaires s’unissent pour faire reconnaître notre héritage

Sous le haut patronage du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche scientifique, Slim Khalbous, et de l’Université de Tunis un colloque scientifique et international s’est tenu ce lundi 21 octobre 2019 autour des Arts plastiques en Tunisie : Parcours de générations et enjeux esthétiques et culturels.

Un programme riche a été organisé les 24, 25 et 26 octobre à la Cité des sciences de Tunis où des universitaires et des artistes seront présents pour donner des conférences afin de mieux présenter l’art du passé au présent.

Avec la participation de la maison d’édition Nirvana, un livre sera imprimé et édité afin de rendre hommage à tous les artistes tunisiens méconnus des jeunes et des moins jeunes. Ces artistes ont laissé une empreinte dans l’art dans ce pays.

Habib Sidhom, président de l’Université de Tunis, veut étendre la culture afin qu’elle dépasse les murs des universités. A travers la publication d’un livre axé sur l’art plastique en Tunisie, les jeunes et les étudiants pourront trouver un support pour leurs recherches.

Comme l’Egypte, qui est visité pour ses monuments, la Tunisie a son histoire et peut attirer des touristes afin de découvrir l’aspect culturel du pays.

“Le passé construit le présent”

Sami Ben Ameur, coordinateur général du colloque, a détaillé les objectifs de cet événement culturel.

Il est important d’inscrire le mouvement artistique à travers des expositions dans les musées. Les témoignages des artistes seront aussi transcrit dans le livre qui contiendra plus de 900 pages.

Des étudiants ont même participé bénévolement pour la préparation du livre qui sera disponible en trois langues (arabe, français et anglais).

L’art plastique et la colonisation

Au 19ème siècle, la Tunisie a été concernée par la colonisation française. Une colonisation, certes politique, mais aussi culturelle.

Les artistes tunisiens peignaient sur du verre avant l’arrivée de la colonisation et de la peinture sur toile et chevalet.

Le livre s’intéressera à une ère bien particulière du 19ème siècle et retracera l’évolution de l’art plastique d’une manière chronologique.

Les pays participants à cet événement

Plusieurs pays arabes et européens participeront à l’événement des arts plastiques en Tunisie comme la Syrie, l’Iraq, le Maroc, l’Egypte, le Liban et la France avec près de 50 interventions de la part d’universitaires et artistes qui participeront au ‘Parcours de générations et enjeux esthétiques et culturels, thème de la manifestation culturelle.

