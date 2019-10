Entre 11 et 12 mille nouveaux cas de cancer par an en Tunisie

Entre 11 et 12 mille nouveaux cas de cancer sont enregistrés par an en Tunisie, a annoncé le vice-président de la société tunisienne d’oncologie médicale (STOM), Amine Masmoudi.

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge de la tenue à Tunis du 5ème congrès national de la STOM, Dr. Masmoudi a qualifié ces chiffres d’alarmants, soulignant que l’augmentation du taux de tabagisme, le changement du mode de vie et des comportements alimentaires des Tunisiens ainsi que la sédentarité sont derrière la hausse du taux d’incidence du cancer.

Il a, en outre, précisé que le changement du mode alimentaire basé sur le manque de consommation de légumes a engendré, au cours de ces dernières années, de nouveaux cas de diabète, d’obésité et de cancer de l’endomètre.

Dr. Masmoudi a signalé que l’amélioration de la prise en charge des malades requiert le développement de la qualité des soins.

Dans ce contexte, il a indiqué que la mise à la disponibilité des patients des médicaments génériques et biologiques est une solution pour traiter le cancer. Dans les pays de l’occident les médicaments biologiques sont utilisés à la place de la chimiothérapie puisqu’ils ciblent uniquement les cellules cancéreuses contrairement à la chimiothérapie qui accentue les douleurs et touche toutes les cellules y compris celles non cancéreuses, a-t-il précisé.

De son côté, la présidente de la STOM, Soumaya Labidi, a indiqué que la Tunisie compte aujourd’hui 150 oncologues.

Elle a ajouté que pendant deux jours (18 et 19 octobre), le 5ème congrès de la STOM débattra plusieurs thèmes d’actualité comme les cancers urologiques, le cancer de poumon, le cancer du sein, les cancers colo-rectaux et le cancer de l’ovaire outre l’organisation d’ateliers sur le circuit des médicaments anti-cancéreux, la biologie moléculaire et l’onco-pédiatrie.