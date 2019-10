Journées cinématographiques de Carthage 2019 : Trois nouvelles sections et un vibrant hommage à Néjib Ayed

Avec beaucoup d’émotion et dans la continuité de l’esprit du feu Néjib Ayed, le comité d’organisation des Journées Cinématographique de Carthage 2019 (JCC2019) a présenté, vendredi, aux medias, les grandes lignes de ces journées, qui se dérouleront du 26 octobre au 2 novembre 2019 à Tunis et parallèlement dans plusieurs régions de la Tunisie.

S’adressant aux journalistes, lors d’une conférence de presse au théâtre des jeunes créateurs à la Cité de la Culture, la directrice générale du Centre National du Cinéma et de l’Image (CNCI), Chiraz Latini a annoncé que cette édition a été enrichie par de nouvelles sections à l’instar de “Carthage Talk”, “Cinéma diaspora” et “Carthage Digitale”.

“Les JCC2019 s’inscrivent dans la continuité de l’esprit développé par l’ex directeur général feu Nejib Ayed, qui a été nommé à la tête des JCC en 2017″, a-t-elle dit.

Les pays invités dans la section Focus sont le Liban (Monde Arabe), le Japon (Asie), le Chili (Amérique Latine) et le Nigeria (Afrique) a encore annoncé Latini, relevant que l’actuelle édition va maintenir ses programmes classiques telles que les festivités dans l’Avenue Habib Bourguiba, les projections dans les prisons et dans les régions (Jendouba-Mahdia-Bizerte-Gafsa).

Les JCC2019 prévoient la projection de 170 films dans 22 salles de cinéma avec 60 projections par jour, a déclaré Hichem Belkhamsa, responsable pôle communication, rappelant que 334 mille tickets ont été vendus lors de l’édition 2018, selon le Centre National du Cinéma et de l’Image.

Au total, 40 pays participent à l’édition 2019 des JCC, a déclaré la déléguée générale artistique Lamia Guigua.

” Parmi les 170 films retenus, 44 films sont sélectionnés dans les différentes sections de la compétition officielle à savoir la section documentaire (12 longs métrages et 8 courts métrages) et la section fiction (12 longs métrages et 12 courts métrages)”, a-t-elle ajouté.”En ce qui concerne la Tunisie, elle sera représentée par 39 films, dont 12 films sélectionnés dans la compétition officielle ” a développé la responsable.

19 réalisatrices aux JCC 2019

Cette édition 2019 des JCC sera marquée par une forte présence féminine à travers la participation de 19 réalisatrices dans les différentes sections du festival, a fait remarquer Lamia Guiga.

Parmi ces réalisatrices, figure pour la première fois aux JCC, une saoudienne, Shahad Ameen qui participe à la compétition officielle avec le film “Scales” dans la section “Long métrage de fiction”.

Evoquant la nouvelle section “Diaspora?”, Lamia Guiga a expliqué que cette section révèle l’existence d’une nouvelle génération de cinéastes issus de la diaspora arabe et africaine à l’étranger.

Avec des films comme “A Mansourah, tu nous as séparés” de Dorothée Myriam Kellou, “Les misérables” de Ladj Ly, “Mother, I am suffocating. This is my last film about you” de Lemhang Jeremiah Mosese, “Paris Salingard” de Hind Meddeb, “Tu mérites un amour” de Hafsia Herzi et “Un divan à Tunis” de Manele labidi; la section “Diaspora?”, le festival met un coup de projecteur sur les spécificités des sujets traités par ces réalisateurs.

De son côté, le conseiller artistique des JCC2019 Tarek Ben Chaabane a évoqué la consolidation de l’identité arabo-africaine et la promotion de la coopération sud-sud dans le cadre de ce festival.

En plus des projections et du développement de la plateforme professionnelle des JCC (Chabaka- Takmil- Carthage Pro-Carthage Talk), des débats et des rencontres seront au rendez-vous, a souligné Ben Chaabane.

Le journaliste critique du cinéma français, Jean Michel Frodon est attendu à ce festival. Il animera des rencontres au profit des cinéphiles et des étudiants.

Un vibrant hommage sera rendu au directeur général des JCC, feu Nejib Ayed, décédé le 16 août 2019, a indiqué sa veuve Najet Nebli Ayed et également coordinatrice des Journées cinématographiques de Carthage, et ce à travers la projection de ses films et l’organisation d’une cérémonie, dimanche 27 octobre 2019, à la Cité de la Culture.