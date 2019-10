Ligue 2 – 3e journée : désignation des arbitres

Désignation des arbitres qui dirigeront les rencontres de la 3e journée de la Ligue 2 professionnelle de football, prévue ce week-end (tous les matches à 14h30):

Poule A :

Samedi 19 octobre

A Médenine:

CO Medenine – AS Ariana arb: Ali Hajji

A Gabès:

AS Gabès – SC Ben Arous arb: Mohamed Chaabène

A Sidi Bouzid:

O Sidi Bouzid – Sfax RS arb: Aymen Nasri

A Msaken:

CS Msaken – EZ Zarzis arb: Khaled Gouider

A Béja:

O. Béja – AS Siliana arb: Walid Annebi

A Radès municipal:

ES Radès – SA Menzel Bourguiba arb: Kais Mahmoudi

Poule B :

Samedi 19 octobre

A Djerba :

ES Djerba – AS Marsa arb: Nidhal Letaief

Dimanche 20 octobre

A Gafsa:

EGS Gafsa – Jendouba Sport arb: Sofiène Ketat

A Sfax 2 mars:

SS Sfaxien – AS Djerba arb: Walid Ouni

A Rejich:

AS Rejiche – ES Hammam Sousse arb: Majdi Haj Ali

A Menzel Bouzelfa:

CS Menzel Bouzelfa – S.Gabésien arb: Sadik Komangi

A Oued Ellil:

AS Oued Ellil – AS Kasserine arb: Ahmed Dhaouadi