Législatives 2019 : Un scrutin non libre et non équitable (HAICA)

Le scrutin législatif qui s’est déroulé, le 6 octobre courant, était non libre et non équitable, a regretté, jeudi, Hichem Snoussi, membre de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA), estimant que “les élections ne consistent pas seulement en la période électorale mais également en la préparation de l’opinion publique pendant le quinquennat “.

” Ces élections ne sont pas intègres “, a-t-il lancé lors d’un point de presse consacré à la présentation du rapport de l’autorité de régulation sur la couverture médiatique de la campagne électorale pour les législatives 2019.

Pour lui, “certains candidats possèdent des chaînes de télévision et des radios. D’autres ont mobilisé des chaînes radio et de télévision pour servir leurs intérêts et redorer leurs images alors que des partis politiques et des candidats n’ont pas eu les mêmes moyens”.

Et d’assurer “la HAICA n’assume aucune responsabilité devant l’existence des chaînes illégales. L’instance de régulation de l’audiovisuel a pris toutes les décisions qui relèvent de ses prérogatives mais elle n’intervient pas dans l’application de la loi”.

De son côté, Nouri Lajmi, président de la HAICA, a appelé à éviter les discours politiques violents et à fournir toutes la garanties nécessaires aux médias pour qu’ils puissent accomplir leur mission dans le cadre du respect des règles et de la démonologie de la profession.

” La confiance devrait se rétablir entre les citoyens et les médias “, a -t-il plaidé.