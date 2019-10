La LNFP inflige 3 matches à huis clos au Club Africain

Le bureau de la Ligue nationale de football professionnel a décidé au cours de sa réunion tenue mercredi consacrée à l’examen des évènements survenus après les matches de la quatrième journée du championnat de la ligue 1, d’infliger trois matches à huis clos au Club Africain assortie d’une amende de 4000 dinars pour jets de projectiles divers ayant provoqué une blessure à la tête du premier arbitre assistant à l’issue du match face à l’US Monastir, a indiqué le porte-parole de la Ligue Hichem Manai à l’Agence TAP, mercredi soir.

La même source ajoute que la ligue a décidé de transmettre le dossier du président du CA Bizertin, Abdessalem Saïdani, à la commission de discipline et du fair-play de la fédération tunisienne de football, suite à son agression sur l’arbitre du match face à l’AS Soliman pour le compte de la troisième journée.

Voici par ailleurs, les sanctions prises par la ligue à l’encontre de plusieurs clubs de la ligue 1 .

USMo : Un blâme et une amende de 5000 dinars pour récidive de jets de projectiles

JS Kairouan: Un blâme et une amende de 2500 dinars pour jets de projectiles divers

Espérance ST: Un blâme et une amende de 2500 dinars pour utilisation et jets de fumigènes sur le terrain

US Tataouine : Un blâme et une amende de 2500 dt pour jets de projectiles divers.

CA Bizertin : Un blâme et une amende de 5000 dt pour récidive de jet de projectiles divers.