Tunisie : Kaîs Saîed s’engage à respecter la Constitution et à consacrer la primauté de la loi

Kaîs Saîed, vainqueur du second tour du scrutin présidentiel anticipé, selon les premières estimations des instituts de sondage, s’est engagé à consacrer la primauté de la loi et son application à tous.

” La loi s’applique à tout le monde, mon rôle est de la faire respecter “, a dit Kaîs Saîed, lors d’un point de presse à Tunis, assurant qu’il sera le président de tous les Tunisiens.

Pour lui, la Tunisie a franchi une nouvelle étape de son histoire sur la voie de la démocratie, ce qui commande de relever de nombreux défis à caractère social et économique. ” La volonté du peuple équivaut au niveau de la décision “, a-t-il affirmé.

Et se féliciter : ” l’Etat reste debout avec sa législation et ses engagements internationaux. Notre relation à l’intérieur sera fondée sur la confiance et la responsabilité…Nous œuvrons à rétablir la confiance entre les dirigeants et le peuple dans le cadre de la Constitution “.

A l’étranger nous serons aux côtés des causes justes, dont en premier la cause palestinienne et nous œuvrons à édifier de nouvelles relations avec les nations, a-t-il encore lancé.

Par ailleurs, Kaîs Saîed a adressé un message rassurant au peuple tunisien après sa victoire au second tour de l’élection présidentielle qui s’est déroulé ce dimanche 13 octobre.

Une foule immense de citoyens, hommes, femmes et jeunes, se sont rassemblés ce dimanche à l’Avenue Habib Bourguiba à Tunis pour célébrer la victoire de Kaîs Saîed.