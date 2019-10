Coup d’envoi des JMC 2019 : Hommages aux artistes disparus et hymne à l’universalité de la musique signé Bouhafa

Après deux heures de retard de l’heure afin de permettre aux Tunisiens de suivre le débat télévisé entre les deux candidats au second tour de la présidentielle au second tour anticipée Kais Said et Nabil Karoui, le coup d’envoi de la 6ème édition des Journées Musicales de Carthage (JMC) a été donné, vendredi soir, avec comme spectacle d’ouverture un concert signé le compositeur tunisien de renommée internationale Amine Bouhafa.

Organisé au théâtre de l’Opéra à la Cité de la Culture, les JMC se veulent un rendez-vous phare de la scène musicale tunisienne contemporaine où tout au long d’une semaine le rêve se mélange à l’art, la musique et la créativité.

Se poursuivant jusqu’au 18 octobre prochain, l’édition 2019 des JMC se veut une occasion pour découvrir des spectacles venant de 14 pays avec une compétition officielle regroupant 13 spectacles dont 9 spectacles tunisiens et 4 étrangers, a fait savoir le directeur artistique des JMC, Imed Alibi, dans son mot d’ouverture.

” La musique arabo-andalouse ” Malouf ” fait son entrée dans cette nouvelle édition des JMC avec une compétition officielle ” JMC Malouf ” et des spectacles off ” s’est félicité le directeur en rappelant que les JMC sont aussi l’opportunité pour les créateurs et les musiciens d’échanger et de se former avec les professionnels de la musique.

Lors de la cérémonie d’ouverture, un hommage a été rendu aux artistes célèbres qui viennent de quitter récemment la scène artistique tunisienne et arabe à savoir Chawki Mejri (Tunisie), Lotfi Jormana (Tunisie), Rachid Taha (Algérie), Hassan Dahmani (Tunisie), Rim Banna (Palestine) et Mounira Hamdi (Tunisie). A cette occasion, le ministre des affaires culturelles Mohamed Zine El Abidine a décerné un hommage posthume à la chanteuse Mounira Hamdi et qui a été remis à son fils.

Se produisant pour la première fois en Tunisie, le compositeur et pianiste tunisien Amine Bouhafa a tenu à exprimer son émotion de pouvoir faire découvrir son univers musical au public de son pays natal. Durant plus d’heure et demi, Bouhafa a transporté le public de l’opéra dans son univers où les notes de musique se transforment en images. Accompagné par l’Orchestre Symphonique Tunisien sous la direction de Mohamed Bouslama , le pianiste a joué ses compositions de ses films les plus connus comme du film ” Timbuktu ” du malien Abderrahmane Sissako et dont il a reçu le césar de la meilleure musique originale en 2015. Les musiques des feuilletons arabes signées Bouhafa ont été au menu de ce concert à l’instar de ” Tariki “, ” Grand hôtel ” ou encore ” Bab El Khalk “. Un mélange de musique classique, musique orientale et musique du monde, l’univers d’Amine Bouhafa se conjugue au pluriel et chante l’universalité du langage musical.