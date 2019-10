Ligue des Champions (Phase de poules, tirage au sort) : Les adversaires de l’Espérance ST et de l’ES Sahel connus

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions d’Afrique 2019/2020, effectué mercredi soir au Caire, a placé l’Espérance ST, tenante du titre, dans le Groupe D aux côtés du Raja Casablanca (Maroc), AS Vita Club (RD Congo) et la JS Kabylie (Algérie).

Les “sang et or ont éliminé au 1e tour ElecSport du Tchad, rappelle-t-on.

De son côté, l’ES Sahel a hérité d’Al Hilal soudanais, FC Platinum du Zimbabwe et Al Ahly du Caire dans le Groupe B. Elle avait éliminé au 1er tour le club ghanéen de Asante Kotoko SC.

Les six journées de qualification seront disputées du 29 novembre 2019 au 6 mars 2020. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les quarts de finale prévus début et mi-avril. Les demi-finales sont programmées fin avril et début mai.

Le lieu et la date de déroulement de la finale qui se joue désormais sur un seul match n’ont pas été encore déterminés.

Le vainqueur de la Ligue des champions gagne le droit de jouer contre les gagnants de la Coupe de la confédération 2019-2020 lors de la Supercoupe de la CAF en 2020, ainsi que de disputer la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2020.

Résultats du tirage au sort:

Groupe A : Primeiro de Agosto (Ang), TP Mazembe (RDC), (Zamalek ou Génération Foot), Zesco United (Zam).

Groupe B : Etoile du Sahel (Tun), Al Hilal (Sud), FC Platinum (Zim), Al Ahly (Egy).

Groupe C : Mamelodi Sundowns (AFS), USM Alger (Alg), Petro Atletico (Ang), Wydad Casablanca (Mar).

Groupe D : Raja Casablanca (Mar), AS Vita Club (RDC), JS Kabylie (Alg), Espérance ST (Tun).