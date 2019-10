Match Amical (Tunisie-Cameroun) : “Un match important pour trancher certains aspects technico-tactiques” (Kebaier)

La sélection tunisienne qui a entamé un stage de préparation depuis hier lundi, a effectué cet après-midi, sa deuxième séance d’entrainement sur la pelouse du stade olympique d’El Menzah en prévision du match amical qui l’opposera samedi 12 octobre à partir de 18h à son homologue camerounaise.

La séance qui a débuté à 16h15 a été ouverte aux médias pendant 15 minutes. A cette occasion, le sélectionneur national et certains joueurs se sont exprimés à propos de cette échéance:

Mondher Kebaier (sélectionneur national): “C’est un match très important puisqu’il s’agit du dernier qu’on jouera avant d’entamer les choses sérieuses.

C’est, également, un match qui nous permettra de trancher certains aspects technico-tactiques au niveau de notre projet de jeu, et de voir sur quels éléments compter.

Nos objectifs sont clairs; terminer le stage avec une belle victoire face à un concurrent direct au classement FIFA et aborder plus sereinement les prochaines échéances”.

Ghaylène Chaalali (Milieu de terrain): “J’effectue aujourd’hui mon retour en sélection en prévision d’une confrontation importante contre l’une des grandes équipes du continent et en dépit de son caractère amical, sortir victorieux à l’issue du match de samedi sera de bonne augure pour le reste du chemin à parcourir dans le cadre des éliminatoires de la CAN et de la CHAN”.

Ferjani Sassi (Milieu de terrain): “Il est vrai qu’il s’agit d’un match amical et de préparation, mais le groupe reste concentré pour l’aborder comme il faut.

On envisage la confrontation contre le Cameroun comme un test grandeur nature avec tout le sérieux que cela implique et nous sommes déterminés à assurer la victoire sur notre terrain et devant notre public”.

Taha Yassine Khénissi (Attaquant): “Le match amical prévu samedi contre le Cameroun revêt une grande importance à nos yeux et ce, non seulement, du point de vue du classement FIFA, mais également, parce que nous serons confrontés à l’une des plus grandes nations du football africain et que l’occasion nous sera donnée pour mettre en application les choix du sélectionneur et s’arrêter sur nos forces et rectifiées les lacunes”.

Yassine Meriah (Défenseur): “Le match sera un vrai test pour jauger notre degré de promptitude aux prochaines échéances qui nous attendent.

Ca sera aussi une rencontre entre deux poids lourds du football africain et notre objectif est celui d’en tirer des enseignements pour avancer dans notre préparation, ne rien laisser au hasard et mettre toutes les chances de notre côté avant d’aborder les éliminatoires de la CAN”.