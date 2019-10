Législatives 2019 : Le taux de participation atteint 6,85% jusqu’à 11H00

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) Nabil baffoun a déclaré que le taux de particpation aux élections législatives jusqu’à 11H00 ce dimanche n’a pas dépassé 6,85 %.

Lors d’un point de presse organisé cet après-midi au Media Center au Palais des congrès à Tunis, Baffoun a lancé un appel pressant aux Tunisiens à l’intérieur et à l’éxtérieur du pays de se rendre aux urnes pour élire leurs représentants au parlement avant la fermeture des centres de vote.

Jusqu’à 11H00, le taux de participation le plus important a été enregistré dans la circonscription de l’Ariana (12,76%). Le taux le plus faible a été enregistré dans la circonscription de Sidi Bouzid (3,34%).

Selon Baffoun, ce taux concerne uniquement 80% des centres.

Pour ce qui concerne le taux de participation à l’étranger, il a atteint jusqu’à midi 8,6%. Le taux de participation le plus élevé a été enregistré dans la cironscription Monde arabe et reste du monde (15,6%) et le plus faible dans la circonscription de l’Italie (3,9%).