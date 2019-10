Législatives 2019 : climat stable et important dispositif sécuritaire sur tout le territoire et dans les bureaux de vote

Le vote a démarré dans des conditions sécuritaires stables. Le ministère de l’intérieur a fourni tous les moyens matériels et logistiques nécessaires pour réussir cette échéance nationale majeure, a déclaré dimanche le porte-parole du département Khaled Hayouni.

Les unités des forces de l’ordre se sont déployées dans les différentes bureaux de l’instance électorale (ISIE) et aux alentours pour assurer le bon déroulement du scrutin et sécuriser les lieux.

De plus des plans de secours ont été prévus par la protection civile dont les équipes sont prêtes à intervenir en cas d’imprévu.

Les forces de sécurité intérieure parmi policiers, membres de la Garde nationales nationale et protection civile ont été déployées sur tout le territoire à cet effet.

Parallèlement, le ministère continue à assurer, en ce jour de vote, sa mission de routine, à savoir la lutte contre le crime et les atteintes à l’ordre public en plus de la sécurisation des biens publics et privés et des frontières en collaboration avec l’Armée nationale.

Selon la même source, les gouverneurs ont de leurs côtés œuvré à faciliter la mission des instances régionales pour les élections.

Hayouni a, en conclusion, insisté sur la neutralité du département de l’Intérieur et son souci de rester à équidistance de toutes les parties.