Tunisie : Ouverture d’un appel à candidatures pour le recrutement de nouveaux enseignants et la reconduction des contractuels à l’Université Zitouna

L’Université Zitouna a annoncé, samedi, l’ouverture d’un appel à candidatures pour le recrutement de nouveaux enseignant et la reconduction d’enseignants contractuels, au titre de l’année universitaire 2019-2020, pour exercer au sein de l’Institut supérieur de Théologie et l’Institut supérieur de la Civilisation Islamique et ce dans plusieurs spécialités fixant la date butoir de dépôt des candidatures au 18 octobre 2019.

Dans un communiqué publié, samedi, l’Université Zitouna a indiqué que les recrutements concernent les titulaires d’un doctorat ou son équivalent en diplôme étranger, dans les spécialités des sciences de l’exégèse, du Hadith, de théologie, de la civilisation islamique, ainsi que dans les arts du patrimoine (céramique), l’histoire médiévale, l’infographie, la langue française et la langue anglaise, selon le communiqué.

Sont également concernés par cette candidature, les étudiants inscrits en deuxième et quatrième année pour le cycle de doctorat, ainsi que les titulaires de doctorat qui ont bénéficié auparavant de contrats d’enseignement.

Les dossiers de candidats ayant précédemment obtenu deux contrats d’enseignement et plus à l’Université Zitouna ou dans d’autres universités, ne seront pas acceptés, indique le communiqué, précisant qu’il n’est pas possible de se présenter dans plus d’une spécialité.