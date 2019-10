Le Centre Carter salue un bilan ” positif ” de la transition démocratique en Tunisie

Le processus électoral et ses différents volets ont été au centre d’une rencontre vendredi au palais du Bardo entre le président de l’Assemblée des représentants du peuple par intérim Abdelfatth Mourou et une délégation du Centre Carter pour le contrôle et l’observation des élections en Tunisie.

Selon un communiqué rendu public par le parlement, la rencontre a porté sur les spécificités du système électoral tunisien et la nécessité d’y apporter des amendements de manière à renforcer l’édifice démocratique.

L’entrevue a également permis d’échanger les points de vue sur l’évolution du processus de la transition démocratique ainsi que sur les efforts visant à consacrer les principes de la nouvelle constitution.

Les membres de la délégation ont salué les pas ” importants ” franchis par la Tunisie sur la voie de la transition démocratique, citant notamment le double scrutin législatif et présidentiel, prévue respectivement le 6 et le 13 octobre courant.

Ils ont également mis en avant le rôle clé du parlement dans la consécration des principes de la démocratie et la réussite de ce processus.

Prenant la parole, le président du parlement par intérim Abdelfattah Mourou a passé en revue le bilan ” positif ” du processus de la transition démocratique en Tunisie, saluant le rôle de l’Instance supérieure indépendante pour les élections dans l’organisation des différents scrutins.

Composée de plusieurs observateurs, la mission du Centre Carter avait participé au contrôle des élections législatives et présidentielle de 2011 et 2014 et observé 108 élections dans 39 pays.