Tunisie – Météo : Baisse des températures demain jeudi

Le temps sera marqué, mercredi, par des nuageux orageux avec des pluies locales dans la plupart des régions, et parfois diluviennes dans les régions du Nord-Ouest et toucheront par la suite les régions du Sud -Est avec des chutes de grêle par endroits, selon l’Institut National de la Météorologie (INM.

D’après les données fournies dans un bulletin de suivi, l’institut indique que le vent soufflera de secteur Nord à une vitesse entre 50 et 70 km/h atteignant provisoirement 90 km/h dans les régions côtières et sur les hauteurs surtout à partir de jeudi, ce qui contribuera à la baisse des températures qui se situeront entre 20 et 24 °c dans les régions ouest et entre 24 et 28°c dans le reste des régions pour atteindre localement 31°c dans le Sud.