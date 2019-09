5e Marathon Run In Carthage 2019 : Changement de la circulation des voitures

A l’occasion du 5eme marathon “Run in Carthage 2019”, qui aura lieu dimanche 29 septembre, le ministère de l’intérieur (direction de la police de la circulation) appelle les habitants de la banlieue nord (Carthage, Sidi Bousaid et la Marsa), à éviter de circuler dimanche matin à partir de 08h00, sur l’Avenue Habib Bourguiba et l’Avenue Beji Caied Essebsi de Carthage et ce jusqu’à la fin du marathon.

Ces routes seront ré-ouvertes progressivement à la circulation souligne-t-on.

La direction de la police de la circulation, appelle également les usagers de la route à respecter les signalisations des agents afin d’assurer la sécurité des coureurs.