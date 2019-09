Tunisie : Noureddine Taboubi appelle à la résolution de la crise entre les juges et les avocats

Le secrétaire général de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), Noureddine Taboubi a déclaré, vendredi, que la perturbation qui touche actuellement l’appareil judiciaire, n’est dans l’intérêt de personne, ajoutant qu’il faudrait mettre un terme à la crise entre les juges et les avocats.

Dans une déclaration à la TAP, Taboubi a indiqué que le justiciable reste la partie la plus touchée par cette crise, soulignant l’importance du rôle des avocats dans la défense de l’indépendance de la magistrature et du droit à la liberté de défense.

Il a rappelé qu’au vu de la conjoncture actuelle par laquelle passe la Tunisie, l’UGTT avait suspendu tous les mouvements de protestation et les grèves pendant la période des élections, appelant toutes les parties concernées à mettre un terme au conflit et à finaliser les procédures des procès de Chokri Belaid et de Mohamed Brahmi afin de classer l’affaire.

Il a appelé l’Ordre des Avocats et l’Association des Magistrats Tunisiens à faire preuve de responsabilité “afin de surmonter la crise et de consacrer la primauté de la loi dans l’intérêt des magistrats et des avocats, et par conséquent, pour le bien commun”, selon lui.

Le collectif de défense des martyrs, Belaid et Brahmi, a observé jeudi 19 septembre 2019 un sit-in au siège du Tribunal de première instance de Tunis pour appeler le ministère public à déférer l’affaire de l’appareil secret ou à la classer.

Les avocats avaient envahi le bureau du procureur général près le Tribunal de première instance de Tunis. Des altercations ont éclaté suite à l’intervention des forces de sécurité pour évacuer les lieux.

Chokri Belaid, avocat et secrétaire général du Parti des patriotes démocrates unifié, a été assassiné par balle le 6 février 2013 et Mohamed Brahmi, coordinateur général du Mouvement populaire a été tué également par balle le 25 juillet de la même année.