Cameroun : Concieçao communique sa première liste des Lions indomptables pour le match amical face à la Tunisie

Antonio Conceiçao Da Silvadi, nouveau sélectionneur du Cameroun, vient de constituer sa première liste en vue du match amical face à la Tunisie le 12 octobre prochain, au stade Olympique de Radès à partir de 18h00 en préparation des deux selections aux éliminatoires de la coupe d ‘Afrique des Nations CAN Cameroun-2021.

A quelques exceptions près, le technicien portugais a reconduit l’effectif qui a récemment pris part à la Coupe d’Afrique des Nations en Egypte.

Manquent à l’appel Jean Armel Kana Biyik qui a pris sa retraite internationale et Les attaquants Clinton Njié, qui vient de signer au Dynamo Moscoun, Olivier Boumal, Jacques Zoua et Joël Tagueule le gardien Idriss Carlos Kameni et le défenseur Yaya Banana.

Trois joueurs font leur entrée Simon Omossola le gardien de Coton sport de Garoua au Cameroun, le défenseur Harold Moukoudi de l’AS St-Etienne et l’attaquant Ignatus Ganago de l’OGC Nice qui passe des U23 à la sélection sénior.

Six joueurs signent leur retour : les défenseurs Jérôme Onguene et Allan Nyom, les milieux de terrain Jeando Pourrat Fuchs et Dingome Christian, incertain pour cause de blessure

Dans le compartiment offensif, les deux revenants ne sont autres que les attaquants de Young Boys : Moumi Ngamaleu et Jean Pierre Nsame.

La liste des Lions Indomptables

Gardiens

Onana Andre (Ajax Amsterdam)

Ondoa Ebogo Joseph Fabrice (Kv Oostende)

Omossola Mejo Simon (Coton Sport)

Défenseurs

Nyom Allan (Getafe)

Fai Collins Ngoran (Standard de Liège)

Onguene Jerome Junior (Rb Salzbourg)

Ngadeu Ngadjui Michael (La Gantoise)

Moukoudi Harold (As St Etienne)

Bong Thomas Gaetan (Brighton & Albion)

Oyongo Bitolo Ambroise (Montpellier)

Dawa Tchakonte Joyskim (Mariupol)

Milieux

Fuchs Jeando Pourrat (Maccabi Haifa)

Zambo Anguissa Andre Frank (Villarreal Cf)

Kunde Malong Pierre (Mainz)

Mandjeck Georges Constant (Slavia Prague)

Djoum Gilles Arnaud (Al- Read)

Kaptoum Wilfrid (Real Betis)

Dingome Tristian (Reims)

Attaquants

Bahoken Stephane (Sco Angers)

Bassogog Mounang Christian (Henan Jianye)

Choupo-Moting Eric Maxim (PSG)

Nsame Jean Pierre (Young Boys Bern)

Toko Ekambi Karl (Villarreal Cf)

Moumi Ngamaleu Brice Nicolas (Young Boys Bern)

Ganago Ignatius (OGC Nice)

Liste D’attente

Ntep De Madiba Paul Georges (Kayseri Spor)

Salli Edgar (ACS Sepsi Osk)

Castelletto Jean Charles (Stade Brestois 29)

Eboa Eboa Felix (EA Guingamp)