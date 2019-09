Club Africain-Fifa : La FTF convoque la famille élargie du club lundi 30 septembre

La Fédération tunisienne de football (FTF) a indiqué mardi soir sur son site officiel Facebook qu’elle convoque pour lundi 30 septembre à midi le comité directeur du C.Africain, les ex-dirigeants et responsables du club.

La réunion intervient sur fond de sanctions imposées par la commission de discipline de la FIFA avec le retrait de six points au club africain en championnat de Ligue 1 pour non règlement des dus que le club algérien d’El Eulma réclame au comité directeur du CA suite au transfert d’Ibrahim Chenihi.

“Suite aux sanctions sportives et financières successives imposées au club africain, et pour faire connaître la situation et les efforts menés au plan matériel et moral, notamment par la FTF qui a déjà évité au Club Africain de nombreuses pénalités et en raison de la gravité réelle de la situation qui menace le club et son avenir, la fédération tunisienne de football a décidé de tenir une réunion le 30 septembre, au siège de la FTF sous les auspices de M. Wadi Jari à laquelle sera conviée le comité directeur et de nombreux anciens présidents et responsables”, indique l’instance fédérale.

Elle a expliqué que cette réunion “vise à présenter les détails de la situation et tous les dossiers sur lesquels la FTF est intervenue, ainsi que tous les dossiers actuels et futurs qui menacent la marche du club”.

“La réunion a principalement pour but de présenter la réalité de la situation du club sans préciser les responsabilités ni les charges de tout responsable précédent ou actuel du club africain”, a-t-elle précisé.

Elle a souligné que l’objectif est aussi d'”exposer tous les faits pour réfuter toutes les allégations, et de rechercher en particulier des solutions pour sortir le Club Africain des difficultés réelles, la FTF considérant le C.Africain comme étant un pilier sportif, à l’instar des autres équipes tunisiennes, et par conséquent, tout le monde doit participer à la recherche des solutions nécessaires” .

La Fédération tunisienne de football (FTF) avait adressé récemment une correspondance à la Fédération internationale de Football, l’exhortant à revenir sur sa décision de retirer six points au Club africain en guise de sanction pour l’affaire de transfert du joueur, rappelle-t-on.

La Fédération Internationale a répondu que la restitution des points retirés au C.Africain exige l’envoi par ce dernier à l’instance internationale d’une copie du transfert des indemnités de transfert du joueur algérien.