Ligue1 : Le Club Africain saura-t-il se ressaisir devant le nouveau promu le CS Cheba , après les 6 points retirés par la FIFA?

Le championnat de Tunisie de la ligue 1 professionnelle de football reprendra ses droits mardi 24 et 25 septembre courant après une interruption de plus de trois semaines en raison des engagements des clubs tunisiens en coupes africaines des clubs, de la sélection nationale A pour ses deux matches amicaux internationaux et de la sélection nationale des joueurs locaux pour les éliminatoires du CHAN-2020.

Cette troisième journée, qui sera amputée du match entre l’ES Metlaoui et l’Etoile du Sahel engagée en coupe arabe des clubs, verra le champion en titre l’Espérance Sportive de Tunis, recevoir mardi à Radès, le CS Hammam-lif avec l’objectif de signer un deuxième succès et se hisser en tête du tableau, sachant que les sang et or comptent un match en moins devant le CA Bizertin.

Les banlieusards du sud, 10e avec 1 nul face au CAB et une défaite sur le Club Africain, tenteront de leur coté d’arracher leur première victoire malgré la difficulté de la mission.

A El Menzah, le nouveau promu le CS Chebba (7e avec 1 point), recevra à huis clos, l e CLub Africain, qui vient d’écoper d’une lourde sanction de la FIFA qui lui a retiré 6 points au compteur, pour non versement dans les délais accordés de l’argent revenant au club MC Eulma relatif au transfert de son ancien attaquant, l’Algérien Brahim Chenihi.

Résultats des courses, le Club Africain qui était leader, se retrouve au bas du tableau en compagnie de l’ ES Metlaoui. Le club de Bab Jedid, interdit également de transfert par la FIFA pour non remboursement des frais de transfert à son ex-joueur, le zimbabwéen Mathew Rusike, traverse une grosse crise qui ne semble pas se calmer et la colère gronde de jour en jour dans les rangs des supporters du club. Une victoire sur le CS Chebba pourrait calmer les esprits et l’entraineur lassaad Dridi devrait compter pour cela, sur ses deux attaquants Bilel Khefifi et l’expérimenté Zouheir Dhaouadi pour aider leur camarade à remporter une victoire dont à bien besoin le comité directeur fortement critiqué par une large frange de supporters.

De son coté le CA Bizertin recevra au stade d’Al Alia l’autre nouveau promu et surprenant leader, l’AS Soliman. La méfiance sera le mot d’ordre des cabistes (7e avec 1 point obtenu lors de la première journée face au CS Hammam-lif et un match en moins) face à cette formation qui a bien débuté son aventure en ligue 1 en infligeant une défaite à la JS Kairouan sur son terrain (0-1) puis en tenant en échec à domicile l’US TaTouine (1-1).

Le club nordiste comptera sur la bonne forme de Zied Ounelli de retour après une courte expérience dans le golfe ainsi que le milieu de terrain Sénégalais Youssoupha Mbengué qui a passé quelques années au Qatar avec El Wakrah

A Kairouan, le la lutte s’annonce intense entre les locaux (5e/3 pts) qui tenteront de remporter une deuxième succès consécutif après celui sur l’US Ben Guerdane (1-0) et le CS Sfaxien (exaequo) et qui cherchera à rassurer ses supporters après les contreperformances notamment la lourde défaite en 1/16e de finale aller de la coupe de la confédération sur le terrain des algériens de FC Paradou (1-4). Cette défaite avait d’ailleurs provoqué le départ de l’entraineur montenegrin Nebosja Jokovic engagé cet été, ainsi que la décision du comité directeur de suspendre toutes les activités sportives au complexe du club “jusqu’à nouvel ordre”, après que plusieurs supporters aient envahi le complexe vendredi dernier en protestation aux derniers résultats de l’équipe.

Le derby du sud est entre l’US Tataouine (11e/1 pts) et l’US Ben Guerdane (6e/3 pts) au stade Nejib Khattab attirera également l’attention.

Les locaux tenteront d’obtenir leur premier succès aux dépens de l’US Ben Guerdane qui fait partie désormais des clubs qui représentent la Tunisie en Coupes africaines de clubs et engagé cette saison en Coupe de la CAF. Qualifiés aux 1/16e de finale après avoir éliminé les sud-soudanais de Amarat United, les tunisiens ont concédé la défaite à l’aller sur le terrain des kenyans de Bandarif FC (0-2) mais conservent l’espoir pour le match retour d’autant qu’ils évolueront devant leur public, après l’autorisation de la CAF de faire jouer le match au stade de Ben Guerdane qui était en travaux, le 27 septembre 2019 prochain.

Mercredi, l’US Monastir (2e/4 pts) recevra au stade Ben Jannet le Stade Tunisien (12e/1pt). Les Usémistes vainqueurs du CS Sfaxien (2-0) en ouverture de la saison et qui ont tenu échec sur son terrain le dauphin sortant l’Etoile du Sahel (1-1), tenteront de profiter du mauvais résultats des stadistes, sévèrement battus par le Club Africain (3-0) et tenus en échec à domicile par le nouveu promu le CS Chebba, pour continuer sur leur lancée.

Mardi 24 septembre

A Radès (18h00)

Espérance de Tunis – CS Hammam-Lif arb: Wassim ben Salah

A El Menzah à huis clos (15h00)

CS Chebba – Club Africain arb: Naim Hosni

A EL Alia (15h00)

CA Bizertin – AS Soliman arb: Yousri Bouali

A Kairouan (15h00)

JS Kairouanaise – CS Sfaxien arb: Oussama Ben Isshak

A Tataouine (15h00)

US Tataouine – US Ben Guerdane arb: Mehrez Melki

Mercredi 25 septembre

A Monastir (18h00)

US Monastirienne – Stade Tunisien arb: Amir Ayadi

NB: Le match entre l’ES Métlaoui et l’Etoile du Sahel sera désigné ultérieurement.