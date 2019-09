Bizerte-Législatives : 29 infractions détectées par l’IRIE

Jusqu’au dixième jour de la campagne électorale des législatives du 6 octobre 2019, l’Instance régionale indépendante pour les élections (IRIE), à Bizerte, a relevé 29 infractions, fait savoir à l’agence TAP, la coordinatrice régionale de l’instance, Chiraz Ayad.

Parmi ces infractions, Ayad évoque l’exploitation des données personnelles des électeurs par des listes électorales et l’affichage de programmes électoraux hors des cases réservées à cet effet.

Après l’évaluation du rendement des centres et bureaux de vote, au premier tour de la présidentielle anticipée du 15 septembre 2019, l’IRIE projette de remanier une trentaine de postes de chefs de bureau et de centre, “pour plus d’efficience”, en vue des prochaines élections législatives et du second tour de la présidentielle anticipée, indique Ayad.

Après l’attaque au couteau perpétrée, lundi matin, contre le chef de poste de la cour d’appel de Bizerte, commandant Faouzi Houimli, mortellement blessé, les activités de campagne électorale liées aux législatives ont été suspendues, dans la circonscription qui compte 42 listes candidates, constate l’agence TAP sur place.