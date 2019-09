Législatives-Sidi Bouzid : Les programmes diversifiés des listes candidates

Les programmes des listes candidates aux législatives dans la circonscription de Sidi Bouzid présentés par leurs représentants dans les marchés hebdomadaires, les agglomérations urbaines rurales ainsi que les endroits publics se distinguent par leur diversité et touchent aux différents secteurs et domaines (agricole, tertiaire, culturel et de la jeunesse).

Les représentants de la liste indépendante “Ensemble pour Sidi Bouzid” se sont ainsi rendus au marché hebdomadaire de Souk Jdid pour distribuer leur programme électoral. La tête de liste Mohamed Ali Bergougui a souligné qu’il entretient, depuis le début de la campagne, le contact direct avec les citoyens leur présentant son programme qui comporte 14 points relatifs à différents domaines.

Il a évoqué parmi ces points, la mise en place d’un Conseil supérieur des collectivités locales, la création d’une faculté de médecine, d’un hôpital universitaire et d’une société régionale de transport. Il s’agit, également de promouvoir l’agriculture biologique et les périmètres irrigués, d’améliorer la condition de la femme rurale, de régulariser la situation foncière des terres domaniales, de porter l’intérêt requis aux jeunes et à la culture et de revoir le système éducatif.

La liste indépendante “El Iklaa Nahwa El Afdhal” a également présenté son programme dans la ville de Souk Jdid où la tête de liste Dhaou Felhi a fait savoir que le programme a pour objectifs de renforcer la démocratie, de réviser la Constitution, d’instaurer un nouveau modèle de développement, de créer de nouvelles zones de libre-échange, d’améliorer l’infrastructure de base, de redistribuer les richesses, de généraliser la couverture sociale, de procurer des emplois aux jeunes, d’adopter les énergie renouvelables et de réduire la pollution industrielle.

La tête de la liste indépendante “la Voix de la région” Mohamed Ali Kadachi a souligné que son programme renferme plusieurs points relatifs à la santé, à l’agriculture, à l’infrastructure ainsi qu’aux volets social, politique et économique. Il promet à ses électeurs d’oeuvrer à réduire les inégalités économiques et le chômage, en plus de l’amélioration des conditions de la femme rurale.

De son côté, la tête de la liste indépendante “El Jil El Jadid” a fait remarquer que son programme électoral vise à constituer un bureau d’emploi numérique international au profit des jeunes de la région au chômage en coopération avec certaines organisations internationales, de mettre en oeuvre la loi d’appui aux jeunes agriculteurs, de résoudre les problèmes de l’eau potable, de lutter contre l’éparpillement des terres, d’assurer le suivi de l’exécution des grands projets programmés et de rapprocher les services des catégories vulnérables.

Kamel Youssefi, tête de la liste indépendante “droit citoyen” a indiqué que son programme électoral a été élaboré à partir des spécificités du gouvernorat de Sidi Bouzid et après avoir pris connaissance des différents problèmes y entravant le développement.

L’accent sera ainsi mis, a-t-il dit, sur la résolution du problème des eaux d’irrigation et des pistes agricoles, en plus de la promotion des industries de transformation à même de procurer des emplois. Il est également préconisé de mettre en place des bureuax locaux des directions régionales afin de approhcer les services des citoyens, de fournir l’eau potable et l’électricité.