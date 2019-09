Nabeul1-Législatives : 25 infractions détectées

L’Instance régionale indépendante pour les élections (IRIE), à Nabeul a détecté, jusqu’à vendredi, 25 infractions liées à la campagne législative qui avait démarré, le 14 septembre 2019.

Six infractions concernent l’affichage en dehors des espaces indiqués, 18 infractions relatives à l’affichage de manifestes sans visa de l’Irie et une infraction en relation avec une activité non déclarée. En outre, 4 avertissements ont été adressés à des listes partisanes et de coalition pour publication de pages sponsorisées sur les réseaux sociaux, fait savoir à l’agence TAP le président de l’Irie, Laroussi Ben Abadallah.

La campagne électorale a connu, ces trois derniers jours, un rythme ascendant, notamment, au niveau de l’affichage des manifestes électoraux et des activités de propagande, à travers les neuf délégations de la circonscription de Nabeul 1.

Quarante-sept listes (14 indépendantes, 23 de parti et 10 de coalition) sont en lice, à Nabeul 1, pour 7 sièges à l’Assemblée des représentants du peuple.