CHAN 2019 – Tunisie vs Libye : la sélection nationale des joueurs locaux entame sa préparation

CHAN 2019 – Tunisie vs Libye

La sélection nationale de football des joueurs locaux a débuté lundi sa préparation, en vue du match aller face à son homologue Libyenne, samedi 21 septembre courant à partir de 19h15 au stade Olympique de Rades, pour le compte des éliminatoires du CHAN-Cameroun 2020 .

Huit joueurs seulement ont pris part à la séance d’entrainement en l’absence des joueurs des clubs tunisiens engagés en coupes africaines des clubs. Il s’agit des gardiens Atef Dekhili et Moez Ben Cherifia et les joueurs Mohamed Ali Moncer, Elyes Jelassi, Ouajdi Kechrida, Ahmed Khalil, Ouajdi Sahli et Houssam Habassi.

Les autres joueurs, Taha Yassine Khenissi, Chamseddine Dhaouadi, Anice Badri, Fadi Ben Chougou, Ghazi Ben Abderrazek et Ghaieth Lyafrani, sont restés au lieu de résidence de l’équipe et ont été soumis a des séances de kinésithérapie.

Qunt aux sociétaires du CS Sfaxien et de l’Etoile du Sahel, ils devaient rejoindre directement l’équipe à l’hotel dès leur arrivée à Tunis en provenance respectivement d’Algérie et du Ghana, après avoir disputé le match des 1/16e de finale aller de la coupe de la conféderation et de la ligue des champions d’Afrique.

Ainsi, tous les joueurs convoqués devraient prendre mardi à la séance d’entrainement qui se déroulera à partir de 17h00 au stade olympique d’El Menzah.

De son coté, la sélection libyenne des joueurs locaux, poursuit sa préparation à Tunis qui a débuté dimanche soir au stade Chedly Zouiten.

Les joueurs se sont entrainés lundi après-midi au stade de la fédération tunisienne de football à El Menzah.

Le staff technique conduit par l’entraineur Jalel Daméja, a décidé d’écarter de la liste l’attaquant d’Al Nasr, Khaled Mejdi blessé et de le remplacer par Omrane Salem d’Al Ittihad Tripoli. Mejdi s’est blessé au cours du match de son équipe devant le Raja de Casablanca (1-3), dimanche dernier en 1/16e de finale aller de la ligue des champions d’Afrique.

La sélection Libyenne rappelle-t-on, avait débuté sa preparation en juillet dernier au Maroc, avec un stage de plus de deux semaines ponctué par trois matches amicaux face à l’US Tanger (2-0), Renaissance de Berkane (0-1) et FUS Rabat (0-0).