Nuages parfois abondants avec pluies temporairement orageuses sur le nord, le centre et localement le sud.

Vent de secteur Est assez fort à fort près des côtes et sur le sud avec phénomènes locaux de sable et modéré sur le reste du pays. Mer agitée à très agitée sur les côtes Est.

Températures maximales comprises entre 24 et 29°C dans le nord et le centre, entre 29 et 34°C dans le sud et atteignant 40°C dans l’extrême sud.