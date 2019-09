Tunisie : L’incrimination de la normalisation critère principal dans le choix des candidats à la présidence et aux législatives

Le Réseau tunisien de la lutte contre la normalisation a appelé, mercredi, les électeurs à participer massivement aux prochaines échéances électorales et considérer l’incrimination de la normalisation comme condition essentielle dans le choix des candidats aux législatives et à la présidentielle.

Dans une déclaration rendue publique ce mercredi, le réseau a aussi appelé l’ensemble des Tunisiens, à “punir la coalition des partis et ceux qui sont au pouvoir durant la dernière étape pour avoir consacré la normalisation, porté atteinte à la sécurité nationale et à la politique extérieure et permis toute forme d’infiltration sioniste tout en désignant des ministres sionistes dans les gouvernements successifs”.

L’incrimination de la normalisation, estime le réseau, est l’un des attributs de la souveraineté nationale et de la capacité à se libérer de la dépendance et des diktats de l’étranger. “Cette question est indissociable du combat des Tunisiens pour la justice sociale et le développement équitable”, souligne le réseau.