Tunisie : Une vidéo de Hatem Boulabiar avec son épouse fait le tour de la toile

Le candidat à l’élection présidentielle, Hatem Boulabiar, figure dans une vidéo en compagnie de son épouse, Camilia, qui a pris sa défense suite au débat télévisé qui a eu lieu dans la soirée du dimanche 8 septembre.
La vidéo a fait le tour de la toile.
هوما يسألو فيك على الموارد الطبيعية و انتي تحكيلهم على المادة الشخمة..مدخل التاليفون معاك تحب تعمل البووز ���
🔵 كاميليا تنبر على زوجها حاتم لولبيار: هوما يسألو فيك على الموارد الطبيعية و انتي تحكيلهم على المادة الشخمة..مدخل التاليفون معاك تحب تعمل البووز 😂😂😂
Publiée par Radio Nationale Tunisienne – الإذاعة الوطنية التونسية sur Lundi 9 septembre 2019