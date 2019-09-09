Tunisie : Une vidéo de Hatem Boulabiar avec son épouse fait le tour de la toile

هوما يسألو فيك على الموارد الطبيعية و انتي تحكيلهم على المادة الشخمة..مدخل التاليفون معاك تحب تعمل البووز ���

🔵 كاميليا تنبر على زوجها حاتم لولبيار: هوما يسألو فيك على الموارد الطبيعية و انتي تحكيلهم على المادة الشخمة..مدخل التاليفون معاك تحب تعمل البووز 😂😂😂

Publiée par ‎Radio Nationale Tunisienne – الإذاعة الوطنية التونسية‎ sur Lundi 9 septembre 2019