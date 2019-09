Tunisie : Abbou se dit prêt à coopérer avec n’importe quelle partie disposant d’une majorité au parlement

Le candidat du Courant Démocrate pour l’élection présidentielle anticipée Mohamed Abbou a fait savoir qu’il est prêt à coopérer totalement avec n’importe quelle partie élue majoritairement au parlement.

Lors d’une visite effectuée lundi au gouvernorat de Tataouine dans le cadre de sa campagne électorale, Abbou a indiqué également que s’il est élu à la magistrature suprême, il sera le président de tous les Tunisiens et qu’il va œuvrer à garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Concernant les prérogatives du président de la République, Abbou a souligné que sa vision dans le domaine de la sécurité nationale consiste à mettre fin au laxisme qui sévit dans le pays, surtout en ce qui concerne la main mise des partis politiques sur l’appareil de renseignement et leur ingérence dans les affaires du ministère de l’intérieur.

Il s’agit également d’en finir avec la corruption au niveau du pouvoir.

Il a précisé que sa stratégie pour lutter contre le terrorisme comporte plusieurs axes parmi lesquels figurent la réorganisation des appareils sécuritaires et de renseignement, la fusion de l’appareil de la police, de la garde nationale et la direction générale de lutte antiterroriste, et ce, dans le cadre de l’unification des efforts, de la coopération et de la coordination et loin de la rivalité.

Le candidat du Courant Démocrate a fait également part de sa perception dans le domaine du développement des zones frontalières, soulignant dans ce sens qu’il va appliquer le principe de la discrimination positive et attirer les investissements.

Pour ce qui est des priorités de la diplomatie tunisienne, Abbou s’est déclaré engagé à poursuivre le soutien de la Tunisie à la Libye et à jouer le rôle d’un médiateur actif capable de rapprocher les points de vue entre les factions libyennes.