Tunisie – Election présidentielle 2019 : Aïdi promet une initiative législative pour moraliser la vie publique

“Au cas où je suis élu président, je adopterai une initiative législative pour moraliser la vie publique, compte tenu de la crise morale et de confiance que traverse le pays”, a affirmé le candidat à l’élection présidentielle du parti “Beni Watani”, Saïd Aïdi .

Il a ajouté dimanche, dans une déclaration aux médias, lors d’une rencontre avec les citoyens au marché ” Bab Ejdid” à Sousse, qu’il “couperait la route à l’argent sale destiné aux partis politiques et aux associations, étant donné le rôle joué par cet argent dans l’actuelle campagne électorale”.

Le candidat de “Beni Watani” a appelé la cour des comptes et l’ISIE à jouer leurs rôles et à imposer un véritable contrôle des dépenses pendant la campagne électorale.

” La prochaine étape nécessite un président de la République qui fait preuve d’audace dans la prise de décisions et d’initiatives politiques, sociales et législatives, à même d’aider le pouvoir exécutif à répondre aux besoins des citoyens, en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, la violence et la préservation de l’environnement et de la sécurité économique et alimentaire “, a-t-il dit.

Il a promis d’instaurer les bases d’une diplomatie économique qui prend en compte la position de la Tunisie au sein du Maghreb et de faire évoluer la diplomatie classique vers une diplomatie économique proactive. Il a également, promis de rétablir les relations diplomatiques avec la Syrie.

Dans le cadre de sa campagne, Aïdi a eu des contacts directs avec les citoyens au marché hebdomadaire “Souk Lahad”, avant de rencontrer les jeunes de la région dans un café à Kalaa Sghira puis dans un deuxième à Kalaa Kébira et dans un troisième dans la Medina de Sousse.