Tunisie : On ne peut pas parler de programmes politiques face au déclin des institutions (Omar Mansour)

” Il n’est pas possible de parler de programmes politiques, économiques, sociaux ou autres face au déclin des institutions et de la valeur du travail et face à l’anarchie et la non application de la loi “, a estimé samedi le candidat à l’élection présidentielle anticipée Omar Mansour.

Mansour a indiqué dans une déclaration au correspondant de la TAP, lors d’une visite à la ville de Tébourba samedi dans le cadre de sa campagne électorale, qu’il est nécessaire de rétablir la valeur du travail et d’améliorer la performance des institutions, condition essentielle devant favoriser la mise en œuvre des programmes de développement.

Il a noté que la dégradation des valeurs de l’ordre, de la justice et du droit constitue des obstacles à l’investissement et au développement, d’autant plus que les investisseurs cherchent des pays plus respectueux des lois, garantissant la justice et respectant davantage le travail et les délais.

Il a souligné que le déclin de ces principes en Tunisie a affecté le système de production de plusieurs institutions considérées comme les sources de richesse les plus importantes en Tunisie, telles que l’énergie et les mines, ajoutant que certaines d’entre elles avaient arrêté leur production à plus d’une occasion, tandis que dans d’autres sites, la production a considérablement baissé.

Il a souligné que la situation délicate du pays nécessite un rappel à l’ordre, affirmant s’être engagé à consacrer, lorsqu’il était ministre de la Justice puis gouverneur, la suprématie de la loi, la discipline et la valeur du travail. Il a, par ailleurs, noté que la consolidation de ces valeurs ramènera le pays sur la voie du développement dans peu de temps.

La campagne d’Omar Mansour s’est poursuivie à la Manouba, El Jedaida, Tebourba et Borj Al Amri, où il a rencontré des citoyens dans les cafés, marchés quotidiens et magasins, et écouté leurs préoccupations, qui portaient principalement sur le chômage, la cherté de la vie, les questions liées au développement ainsi que le flou qui enveloppe la vie la scène politique.