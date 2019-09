Bizerte – Election présidentielle 2019 : Plusieurs candidats installent leur tente

Les partisans des candidats à l’élection présidentielle anticipée de 2019, Abdelkrim Zbidi, Youssef Chahed et Abdelfattah Mourou, ont installé des tentes dans les espaces publics pour faire leur propagande électorale.

Des affiches et des tracts électoraux sont distribués, en plus d’organisation des visites dans plusieurs cités et artères principales ainsi que dans les espaces commerciaux.

Les activités ont englobé l’organisation de meetings et des débats avec les citoyens. Sihem Zaouali, coordinatrice régionale de l’association Atide (Association tunisienne pour l’intégrité et la démocratie des élections) fait observer que la campagne électorale se passe dans le ‘’calme’’, à son troisième jour. En général, ajoute-t-elle, les candidats et leurs partisans respectent la loi électorale, à l’exception de deux infractions enregistrées, le premier jour, en relation avec la visite de candidats, non déclarée à l’Instance régionale indépendante pour les élections. Les discours prononcés se caractérisent par la modération et l’absence de termes hostiles, selon l’observatrice d’Atide.