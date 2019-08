Tunisie – Election présidentielle 2019 : Démarrage du processus d’accréditation des représentants des candidats (ISIE)

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) annonce, samedi, que le processus d’accréditation des représentants des candidats à l’élection présidentielle 2019 a démarré.

Les concurrents en lice pour le scrutin présidentiel dont les candidatures ont été validées définitivement peuvent déposer les demandes d’accréditation de leurs représentants auprès des IRIE durant la période allant du 1er au 11 septembre 2019.

Une mesure conforme à la décision de l’ISIE n°2017-3 du 10 avril 2017 relative à la modification de la décision n°2014-31 du 6 octobre 2014 fixant les conditions et les procédures d’accréditation des représentants des listes candidates, candidats et partis. Elle intervient également en concrétisation de la décision n°2017-5 du 11 avril 2017 portant création des instances régionales pour les élections et fixant leurs prérogatives et les modalités de leur fonctionnement.

La campagne électorale pour l’élection présidentielle se poursuit du 2 au 13 septembre. Le scrutin présidentiel anticipé est prévu le 15 septembre 2019.

Le Tribunal administratif a rendu, vendredi, les jugements définitifs sur les contentieux liés aux candidatures pour l’élection présidentielle anticipée.

Elle a prononcé 11 jugements définitifs dont 4 jugements portant révocation des arrêts rendus en première instance concernant 4 candidats à la présidentielle.

En vertu de ces décisions, le nombre des candidatures retenues pour le scrutin présidentiel est maintenu soit 26 candidats.