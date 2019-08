Tunisie – Météo : Températures en légère baisse

Temps progressivement nuageux jeudi avec pluies temporairement orageuses sur les régions ouest du nord et du centre puis intéresseront les régions Est. Ces pluies seront parfois intenses .

Des chutes de grêle seront observées par endroits. Vent de secteur Est, assez fort de 20 à 40 km/h sur le sud et faible à modéré de 15 à 30 km/h ailleurs et dépassant temporairement 80 km/h sous orages.

Mer agitée dans le Golfe de Gabes et peu agitée ailleurs.

Températures en légère baisse et les maximales seront comprises entre 30 et 34°C dans les régions côtières et les hauteurs, entre 34 et 39°C à l’intérieur du pays.

Prévisions pour Vendredi 23 Août 2019

Des nuages parfois abondants avec pluies temporairement orageuses sur le nord, le centre et localement le sud. Ces pluies seront localement intenses sur les régions ouest.

Chutes des grêles par endroits. Vent de secteur Est, faible à modéré de 15 à 30 km/h puis se renforçant relativement en fin de journée sur le sud et dépassant temporairement 80km/h sous orages .

Mer peu agitée à agitée dans le Golfe de Gabes.

Températures en légère baisse et les maximales seront comprises entre 28 et 33°C dans le nord et les hauteurs, entre 33 et 38°C ailleurs et atteignant 40°C dans l’extrême sud.