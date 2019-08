La nouvelle folie de D. Trump, acheter le Groenland… et Djerba aussi peut-être?

Si l’on en croit le Wall Street Journal du jeudi 15 août 2019, l’actuel locataire de la Maison Blanche, Donald Trump, «… se serait enquis plusieurs fois auprès de ses conseillers à la Maison Blanche de la possibilité pour les Etats-Unis d’acheter le Groenland, un territoire danois de 56 000 habitants».

Ladite requête aurait été adressée “avec plusieurs niveaux de sérieux”, précise le Wall Street Journal, rapporte le site français sudouest.fr, lequel explique le Groenland est une île arctique, grande comme quatre fois la France, très affectée par les effets du réchauffement climatique.

Mais on le sait depuis longtemps maintenant, Trump n’en a cure du réchauffement climatique, on le qualifie de “président climato-sceptique“ et qui «… a notamment retiré les Etats-Unis de l’Accord de Paris sur le climat et a systématiquement cherché à détricoter les réglementations environnementales adoptées pendant les huit ans de la présidence du démocrate Barack Obama», comme le souligne sudouest.fr.

En plus, par cette “envie“, Donald Trump montre que «… ses premières amours immobilières » ne sont pas derrière lui.

Plusieurs questions se posent dans cette perspective : Le Danemark a-t-il envie de vendre son île, si oui à quel prix ? Les Etats-Unis ont-ils les moyens de pouvoir s’offrir le Groenland comme ils l’ont fait en 1867 en rachetant l’Alaska aux Russes pour 7,2 millions de dollars à l’époque (environ 140 millions de dollars aujourd’hui) ?

Avec Trump rien ne semble impossible. Qui sait, peut-être que demain il jettera son dévolu sur l’île de Djerba en Tunisie!

Wait and see