Hergla 2019 célèbre le cinéma d’animation tunisien et italien du 19 au 22 août

La 14ème édition des Rencontres Cinématographiques de Hergla, prévues du 19 au 22 Août 2019 à l’esplanade de la bibliothèque de Hergla, sera placée sous le thème “Hergla, Capitale du cinéma d’animation tunisien”, avec un clin d’œil pour le cinéma d’animation sicilien, en Italie.

Selon Mohamed Challouf, directeur artistique des Rencontres, cette édition dédiée au cinéma d’animation tunisien rendra un hommage aux pionniers de ce genre cinématographique. Parmi les invités tunisiens à la soirée d’ouverture, la manifestation verra la présence des cinéastes Zouhaier Mahjoub, Ezzeddine Harbaoui, Mustapha Taieb, Nadia Rais, Lotfi Mahfoudh, Ahmed Bennis, Nacer khémir, Mohamed Abdennadher. Il y aura la projection de sept films tunisiens réalisés entre 1967 et 2005.

Challouf a, également, mentionné la présence de l’actrice italienne native de la Tunisie, Claudia Cardinale, à la soirée de clôture”. Il a annoncé que les Rencontres Cinématographiques de Hergla habituellement organisées par l’Association culturelle Afrique Méditerannée sont organisées, cette année, par l’Association Ciné-Sud Patrimoine, un nouveau né du tissu associatif dédié au patrimoine cinématographique. Cette manifestation annuelle se tiendra avec le soutien du ministère des Affaires Culturelles, de l’Institut Culturel italien de Tunisie et de la chaîne TV5 Monde.

Le programme qui prévoit la projection d’une quarantaine de films, reviendra sur l’historique du film d’animation en Tunisie et l’évolution de la production nationale dans le secteur du cinéma d’animation.

Un hommage sera aussi rendu au cinéma d’animation en Sicile pour la découverte des artisans de ce genre de cinéma dans cette île italienne voisine à la Tunisie. Dans la soirée du 22 août, il y aura la projection d’une série de courts-métrages siciliens, avec le soutien de l’institut Culturel Italien de Tunisie et la collaboration de la Filmoteca Régionale Siciliana et le Festival International du Film de cinéma d’animation de Palerme.

Au programme officiel de Hergla 2019, les cinéphiles auront l’occasion de voir les premiers films d’animation depuis les années soixante jusqu’à ceux de la nouvelle génération des cinéastes diplômés des écoles de cinéma.

Après Mongi Sancho, pionnier du cinéma d’animation en Tunisie dans les années 60, ce genre avait par la suite vu naître des réalisateurs et producteurs comme Zouhaier Mahjoub, Samir Besbes,Ezzeddine Harbaoui, Mustapha Tayeb, Nacer Khémir, Habib Masrouki et Mohamed Charbagi.

Plusieurs films ont été numérisés en 2K grâce aux efforts de la nouvelle association Ciné-Sud Patrimoine qui organise les Rencontres Cinématographiques de Hergla, avec la collaboration de la Cinémathèque de Milan et le soutien du ministère des Affaires Culturelles, de Zouhaier Mahjoub et de la famille de Mongi Sancho.

Hergla sera aussi un lieu de rencontre pour la nouvelle génération de cinéastes d’animation formés dans les écoles de cinéma tunisiennes, parmi lesquels Nadia Rais, Alaeddine Abou Taleb, Rafik Omrani et Lotfi Mahfoudh.

Hergla 2019 prévoit deux rencontres de réflexion sur l’état actuel et les perspectives de cet art en Tunisie avec la participation de cinéastes, de critiques et d’universitaires.

Les ateliers de formation feront découvrir aux enfants et aux jeunes, le monde des lanternes magiques et du pré-cinéma. Dans une action de sensibilisation à la sauvegarde de l’environnement, les enfants seront initiés à la réalisation d’un film d’animation sur les dangers du plastique qui sera diffusé à la fin du festival.