55ème édition du Festival International de Carthage : Un voyage dans le monde magique et féerique de l’enfance signé par l’interprète des cartoons syrien Tarak Al Arbi Tarkan

Après la réussite des deux spectacles organisés à la Cité de la Culture dans le cadre des Journées Musicales de Carthage 2018 (JMC), Tarak Al Arbi Tarkan et ses enfants Dima Tala et Mouhammed ont retrouvé, mercredi soir, le public, dans le cadre de la 55ème édition du Festival International de Carthage (FIC).

Devant un public de toutes les générations, Tarak Al Arbi Tarkan et ses enfants ont chanté les génériques des dessins animés qui ont bercé essentiellement les jeunes du monde arabe des années 80 et 90. De ” Captain Majed “, ” hazim al raad “, ” inspecteur Konan “, ” Remy “, Tarkan a fait voyager les spectateurs dans le monde magique de l’enfance.

Durant 1h30, les génériques des dessins animés ont été chantés et acclamés par un public enthousiaste et joyeux composé de parents, d’adolescents et d’enfants. Chantant les valeurs universelles de l’amitié, du patriotisme, de l’amour maternel, ou encore du courage, les génériques traversent les générations en véhiculant les messages fédérateurs de l’espoir et de la paix.

Alliant à la fois imaginaire et valeurs, les génériques dont les paroles et la musique sont choisis et composés par le compositeur et l’interprète des cartoons syrien Tarak Al Arbi Tarkan reflètent le souci de l’artiste pour la promotion d’une génération arabe animée par les principes et les valeurs humanistes.

Accompagné par l’orchestre symphonique tunisien sous la direction du chef d’orchestre égyptien George Kolta, Tarak Al Arbi Tarkan et ses enfants ont donné l’occasion aux festivaliers de générations confondues à se connecter avec le monde insouciant et féerique de l’enfance.